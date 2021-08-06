Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов рассказал о настое на матч 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

«Разбирали команду «Локомотив». Они играют в хороший, интересный футбол. Надеюсь, игра не будет закрытой, а будет активной. Конечно, хотелось бы набрать очки.

Безусловно, прошедшая игра сложилась для некоторых наших футболистов не лучшим образом. Поэтому с первых минут появились другие футболисты», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».