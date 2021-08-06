Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Стукалов — о матче с «Локомотивом»: «Конечно, хотелось бы набрать очки»

16:51
Теги:

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов рассказал о настое на матч 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

«Разбирали команду «Локомотив». Они играют в хороший, интересный футбол. Надеюсь, игра не будет закрытой, а будет активной. Конечно, хотелось бы набрать очки.

Безусловно, прошедшая игра сложилась для некоторых наших футболистов не лучшим образом. Поэтому с первых минут появились другие футболисты», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Уфа - Локомотив

 

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Аверины идут по золотому плану. По итогам квалификации в художественной гимнастике у россиянок все отлично!
На здании ИВС в Истре обрезали провода от камер наблюдения
Опубликовано видео побега заключенных из изолятора в Истре
Кто из знаков зодиака будет для вас врагом
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 3-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр