Стукалов — о матче с «Локомотивом»: «Конечно, хотелось бы набрать очки»
16:51
Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов рассказал о настое на матч 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».
«Разбирали команду «Локомотив». Они играют в хороший, интересный футбол. Надеюсь, игра не будет закрытой, а будет активной. Конечно, хотелось бы набрать очки.
Безусловно, прошедшая игра сложилась для некоторых наших футболистов не лучшим образом. Поэтому с первых минут появились другие футболисты», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».
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