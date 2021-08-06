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«Спартак» — «Нижний Новгород»: прогноз Андрея Червиченко на матч третьего тура Тинькофф-РПЛ

17:00
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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Нижний Новгород» в рамках третьего тура Тинькофф-РПЛ.

«Скорее всего, если все склоки и разборки «Спартака» не войдут глубоко в футболистов, тогда должны собраться и выиграть, хотя «Нижний Новгород» сейчас интересная команда. Напоминает ранние «Сочи», когда от команды никто ничего не ждет, а она показывает хороший футбол. А если все-таки весь негатив впитается в игроков, то можно ожидать чего угодно, вплоть до проигрыша», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Матч «Спартак» — «Нижний Новгород» состоится 7 августа. Начало — 20.00 по московскому времени.

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