Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Нижний Новгород» в рамках третьего тура Тинькофф-РПЛ.

«Скорее всего, если все склоки и разборки «Спартака» не войдут глубоко в футболистов, тогда должны собраться и выиграть, хотя «Нижний Новгород» сейчас интересная команда. Напоминает ранние «Сочи», когда от команды никто ничего не ждет, а она показывает хороший футбол. А если все-таки весь негатив впитается в игроков, то можно ожидать чего угодно, вплоть до проигрыша», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Матч «Спартак» — «Нижний Новгород» состоится 7 августа. Начало — 20.00 по московскому времени.