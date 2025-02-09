Николич надеется, что ЦСКА усилится нападающим в зимнее трансферное окно

Главный тренер ЦСКА Марко Николич ответил на вопрос о трансферной кампании клуба этой зимой.

— Ждать ли новичков в это трансферное окно?

— Я думаю, да. Люди, которые отвечают за это в клубе, работают. Но, к сожалению, новичков до сих пор нет, а у нас заканчивается второй сбор. Будет здорово, если будет усиление. Но не стоит ждать чуда, новому игроку нужно время для адаптации. Когда к нам приезжает новый футболист, то возникает вопрос: а когда он в последний раз играл? Уверен, что будет усиление в это трансферное окно. Нужно набраться терпения.

— На какую позицию больше всего ждете усиление?

— Это не секрет, много раз это обсуждали. Это позиция нападающего.

— Насколько нынешний состав укомплектован?

— Я принял решение, что буду работать с этим составом. Трансферы могут быть, а могут и не быть. Я выбрал схему и тренировочный процесс под имеющийся сейчас состав. Я был реалистом. А если будет усиление, то новички будут адаптироваться.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что ЦСКА близок к подписанию полузащитника Лоррана («Фламенго») и нападающего Алеррандро («РБ Брагантино»).