Николич — о сборе ЦСКА в Абу-Даби: «Вижу прогресс ребят»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич доволен работой армейцев на тренировочном сборе в Абу-Даби.

— Как оцените работу команды на втором сборе?

— Слава богу, все живы и здоровы, кроме Бистровича. Но и тут ничего страшного, он будет готов к началу третьего сбора. По качеству, по нагрузкам, по отдаче, по играм — без вопросов. В товарищеских играх я вижу, что команда нацелена на работу. Вижу прогресс ребят. Много молодых у нас добавляют. Не буду обещать какое-то чудо. Но потенциал есть.

— Почему решили поменять схему команды в перерыве чемпионата? Опыт «Локомотива»?

— Несколько лет назад с «Локомотивом» мы поменяли схему, а дальше было 11 побед подряд. Все думают, что тут ситуация повторится. Дай бог, но это не вопрос схемы, не вопрос одного дня. У нас было время, чтобы пробовать, наигрывать, смотреть.

ЦСКА завершил первую часть сезона на шестом месте в турнирной таблице РПЛ с 31 очком. В первом матче после зимней паузы московская команда сыграет против «Зенита». Игра состоится 1 марта.