Ларин: «Зиньковский хочет играть в «Спартаке», но мне кажется, что у него на это мало шансов»

Спортивный директор академии «Спарта» Николай Ларин поделился с «СЭ» мнением о будущем полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского.

«Думаю, придется ему какую-то аренду искать. Я бы хотел, чтобы он играл за «Спартак». Но, мне кажется, что на это мало шансов. Он, конечно, тоже хочет играть в клубе. Если поедет с ними на сборы, то будет доказывать», — сказал Ларин «СЭ».

29-летний Антон Зиньковский провел весеннюю часть чемпионата в «Крылья Советов» на правах аренды из «Спартака». В сезоне-2024/25 полузащитник сыграл 18 матчей и отметился четырьмя голевыми передачами.