Семшов рассказал, при каком условии Карпин сможет привести «Динамо» к чемпионству

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов поделился с «СЭ» мнением о возможном назначении главного тренера сборной России Валерия Карпина на аналогичную должность в московском клубе.

27 мая появилась информация о том, что Карпин уже начал формировать свой будущий тренерский штаб в «Динамо». Сообщалось, что специалист уже звонил нескольким испанским аналитикам и предлагал работу.

«Руководители изначально говорили, что будут искать нового тренера. Гусева тоже можно было рассматривать как кандидата. Что касается Карпина, то игра его «Ростова» всем нравилась. Думаю, клуб усилится и будет ставить максимальные задачи. Сможет ли Карпин привести «Динамо» к чемпионству? В первый же сезон будет тяжело это сделать. Тем более, мы понимаем, какие амбиции будут у «Зенита». Но если Карпин привнесет в «Динамо» стабильность, то возможно все», — сказал Семшов «СЭ».

По данным «СЭ», в случае подписания контракта с «Динамо» Карпин будет получать от бело-голубых 2-2,5 миллиона евро в год.