Семшов рассказал, при каком условии Карпин сможет привести «Динамо» к чемпионству
Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов поделился с «СЭ» мнением о возможном назначении главного тренера сборной России Валерия Карпина на аналогичную должность в московском клубе.
27 мая появилась информация о том, что Карпин уже начал формировать свой будущий тренерский штаб в «Динамо». Сообщалось, что специалист уже звонил нескольким испанским аналитикам и предлагал работу.
«Руководители изначально говорили, что будут искать нового тренера. Гусева тоже можно было рассматривать как кандидата. Что касается Карпина, то игра его «Ростова» всем нравилась. Думаю, клуб усилится и будет ставить максимальные задачи. Сможет ли Карпин привести «Динамо» к чемпионству? В первый же сезон будет тяжело это сделать. Тем более, мы понимаем, какие амбиции будут у «Зенита». Но если Карпин привнесет в «Динамо» стабильность, то возможно все», — сказал Семшов «СЭ».
По данным «СЭ», в случае подписания контракта с «Динамо» Карпин будет получать от бело-голубых 2-2,5 миллиона евро в год.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|26.07
|00:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|00:00
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|00:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -