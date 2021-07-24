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Судейство

Известный судья Николаев оценил решение Безбородова отменить гол Жиго в матче «Рубин» — «Спартак»

22:37
Владислав Безбородов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владислав Безбородов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший российский арбитр Алексей Николаев прокомментировал «СЭ» отмененный гол защитника «Спартака» Самуэля Жиго в первом тайме матча 1-го тура РПЛ против «Рубина» (0:1).

«Безбородов отменил гол, а ВАР согласился с принятым решением. Если говорить о тенденциях, которые были на чемпионате Европы, ВАР вмешивается только в явные и очевидные ошибки арбитра. Здесь такой ошибки не было. Мы видим, что Зобнин в борьбе толкает защитника «Рубина». Следовательно, защитник не может играть. Поэтому можно согласиться с решением Безбородова», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

На 38-й минуте матча 1-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Спартак» арбитр Владислав Безбородов зафиксировал фол Романа Зобнина, не засчитал взятие ворот казанской команды и отменил гол Самуэля Жиго.

Единственный гол в матче «Рубин» — «Спартак» забил защитник казанцев Илья Самошников на 49-й минуте игры.

Рубин — Спартак

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