Николаев считает, что «Зенит» мог бы найти правого защитника среди своей молодежи

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев поделился своим мнением об игре Густаво Мантуана на позиции правого защитника.

«Все-таки Манутан не защитник, а атакующий полузащитник, поэтому не зря «Зенит» продолжал поиски игрока на эту позицию и в итоге взял в аренду Огнена Мимовича. В игре Мантуана просматривается, что он постоянно, что называется, с места в карьер, то есть от своей штрафной уходить на скорости с дриблингом вперед. Но не всегда, на самом деле, оправданно. И в чемпионате это его подводило. Он молодец, он обостряет, но с соперниками посерьезнее могут начаться проблемы. И когда будет усталость, то он может «привезти». Так что альтернатива была нужна, поскольку Вячеслав Караваев из-за травмы выбыл почти на год. Хотя я думал, что среди нашей молодежи можно было найти правого защитника, если послушать специалистов, то они говорят, что таких исполнителей хватает. Вопрос только, почему на них не обращают внимание», — сказал Николаев «РБ Спорт».

Сербский защитник Огнен Мимович перешел в «Зенит» в середине февраля из «Фенербахче» на правах аренды до конца текущего сезона.