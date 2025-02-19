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19 февраля 2025, 15:05

Николаев считает, что «Зенит» мог бы найти правого защитника среди своей молодежи

Камила Абдурахманова
корреспондент

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев поделился своим мнением об игре Густаво Мантуана на позиции правого защитника.

«Все-таки Манутан не защитник, а атакующий полузащитник, поэтому не зря «Зенит» продолжал поиски игрока на эту позицию и в итоге взял в аренду Огнена Мимовича. В игре Мантуана просматривается, что он постоянно, что называется, с места в карьер, то есть от своей штрафной уходить на скорости с дриблингом вперед. Но не всегда, на самом деле, оправданно. И в чемпионате это его подводило. Он молодец, он обостряет, но с соперниками посерьезнее могут начаться проблемы. И когда будет усталость, то он может «привезти». Так что альтернатива была нужна, поскольку Вячеслав Караваев из-за травмы выбыл почти на год. Хотя я думал, что среди нашей молодежи можно было найти правого защитника, если послушать специалистов, то они говорят, что таких исполнителей хватает. Вопрос только, почему на них не обращают внимание», — сказал Николаев «РБ Спорт».

Сербский защитник Огнен Мимович перешел в «Зенит» в середине февраля из «Фенербахче» на правах аренды до конца текущего сезона.

Источник: «РБ Спорт»
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ФК Зенит
Густаво Мантуан
Огнен Мимович
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Г
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 17
Брайан Александр Хиль
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Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
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Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
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Кевин Андраде

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