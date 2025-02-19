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Агент Батракова: «Со стороны Алексея нет попыток поторопить подписание нового контракта с «Локомотивом»

Сергей Ярошенко

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал, как его клиент реагирует на затянувшиеся переговоры о новом контракте с железнодорожниками.

«Мы потихоньку двигаемся в нужном направлении. Думаю, что до конца чемпионата точно поставим подписи. До возобновления чемпионата точно ничего не будет подписано. Следующая рабочая встреча запланирована по приезде, и то не сразу. Они улетают в Махачкалу, а после возвращения мы планировали встретиться и поработать над некоторыми вопросами. Все движется в нужном направлении. Все хотят продлить контракт. Практически нет никаких разногласий. Алексей в курсе всего, что происходит в переговорном процессе. Абсолютно точно он сейчас сосредоточен на подготовке и на второй части чемпионата. Алексей абсолютно спокойно выполняет свой нынешний контракт. С его стороны точно нет никаких попыток поторопить. Он занят исключительно футболом», — цитирует Кузьмичев «РБ Спорт».

В этом сезоне 19-летний сыграл 23 матча, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач. Его текущее соглашение с «Локомотивом» рассчитано до конца июня 2027 года.

Источник: РБ Спорт
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Владимир Кузьмичев (менеджер)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Динамо Мх

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П
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Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

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И К Ж
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