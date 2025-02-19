Агент Батракова: «Со стороны Алексея нет попыток поторопить подписание нового контракта с «Локомотивом»

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал, как его клиент реагирует на затянувшиеся переговоры о новом контракте с железнодорожниками.

«Мы потихоньку двигаемся в нужном направлении. Думаю, что до конца чемпионата точно поставим подписи. До возобновления чемпионата точно ничего не будет подписано. Следующая рабочая встреча запланирована по приезде, и то не сразу. Они улетают в Махачкалу, а после возвращения мы планировали встретиться и поработать над некоторыми вопросами. Все движется в нужном направлении. Все хотят продлить контракт. Практически нет никаких разногласий. Алексей в курсе всего, что происходит в переговорном процессе. Абсолютно точно он сейчас сосредоточен на подготовке и на второй части чемпионата. Алексей абсолютно спокойно выполняет свой нынешний контракт. С его стороны точно нет никаких попыток поторопить. Он занят исключительно футболом», — цитирует Кузьмичев «РБ Спорт».

В этом сезоне 19-летний сыграл 23 матча, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач. Его текущее соглашение с «Локомотивом» рассчитано до конца июня 2027 года.