«Ахмат» подписал с Гогличидзе контракт до конца сезона с опцией продления на 2 года

«Ахмат» объявил о переходе защитника Лео Голичидзе из «Урала».

«Приветствуем Лео в нашем дружном коллективе и желаем удачи», — сказано в заявлении пресс-службы грозненского клуба.

Контракт с игроком рассчитан до конца сезона с опцией продления на два года.

27-летний Гогличидзе является воспитанником «Краснодара». Он перешел в «Урал» летом 2022 года. В этом сезоне на его счету 22 матча, в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее он выступал за такие клубы, как «Пари НН», «Чайка» и «Оренбург».