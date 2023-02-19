Журова — о натурализации Малкома и Клаудиньо: «Люди хотят получить гражданство России. Наверное, есть для этого цели»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала процедуру получения российского гражданства игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

— Сдавали ли Малком и Клаудиньо экзамен на знание русского языка?

— Мне сложно сказать. Документы я не видела и экзамен у них не принимала. Судить не могу. Как они это обошли или не обошли. Есть особые процедуры, когда документ подписывает президент. Там действительно другой режим. Любой президент любой страны может подписать указ о выдаче любому человеку гражданства. У нас Депардье тоже вряд ли говорит на русском. Есть моменты, когда это делает президент под свою подпись, — приводит «Спорт День за Днем» слова Журовой.

— Должна ли общественность знать, каким образом было получено гражданство?

— Есть персональная защита данных. Говорить о том, кто и как получал гражданство, наверное, не очень правильно.

— Но Малком и Клаудиньо не смогут играть за сборную России. Они уже выступали за Олимпийскую сборную Бразилии.

— В чем беспокойство? Люди хотят получить гражданство России. Наверное, есть для этого цели, если люди, будучи бразильцами, захотели это сделать и даже не играть за сборную России. Значит, они хотят здесь жить или семейное положение. Тут может быть много вводных.

18 февраля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Малкому и Клаудиньо дали разрешение на получение паспортов РФ.

Малком выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2019 года, Клаудиньо — с 2021-го.