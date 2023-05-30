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Нигматуллин о ничьей со «Спартаком»: «Не ощущаю себя героем»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Нижнего Новгорода» Артур Нигматуллин подвел итоги 29-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

«Нет, я не ощущаю себя героем, потому что футбол — это командный вид спорта. Результат и то, как складывается игра, зависят от всех футболистов, которые находятся в конкретном матче на поле. Да, могут быть отдельные моменты, когда вратарь спасает или ошибается и существенно влияет на ход игры. Но он не может в одиночку добыть победу или ничью для своей команды. Это все плод коллективных усилий. Игроков, тренерского штаба, персонала. И нулевая ничья со «Спартаком» — заслуга не меня одного, а всего «Нижнего Новгорода». Ребята бились, сражались, катились под мяч. Некоторые даже разбивали себе головы в единоборствах», — приводит слова Нигматуллина «Известия».

?«Нижний Новгород» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 26 очков за 28 матчей.

Источник: https://iz.ru/1520285/aleksei-fomin/vse-mozhet-tak-randomno-sluchitsia-chto-zriteli-budut-v-shoke
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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Зенит – Факел
 - : -
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Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
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Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
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Урал – Сочи
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Филипе Силва Малком

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Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
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Гленн Бейл

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Александр Соболев

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