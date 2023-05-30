Представители Педро Роши не исключили возможности возвращения бразильца в РПЛ

В агентстве бывшего игрока «Спартака» Педро Роши оценили вероятность возвращения в чемпионат России вингера, который ныне выступает в серии А за «Форталезу».

«Готов ли Педро Роша вернуться в чемпионат России этим летом? Многое будет зависеть от самого предложения», — приводит заявление агентства HWS BUSINESS INTERMEDIATIONS Metaratings.ru.

Роша выступал за «Спартак» с 2017 по 2022 год, но большую часть времени провел в аренде в другие клубы. На счету 28-летнего игрока 19 матчей, 1 гол и 2 результативных передачи за московскую команду.

Соглашение Роши с «Форталезой» истекает 31 декабря 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 миллиона евро.