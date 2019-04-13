"Ни разу в жизни не видел того, что случилось сегодня". Эмоциональная речь удаленного Мариу Фернандеса

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес после поражения от "Оренбурга" в матче 23-го тура чемпионата России (2:3) отметил, что ему стыдно за то, что произошло во время сегодняшней игры.

– Ваше удаление было заслуженным?

– Я никогда не говорю, но сегодня поговорю с вами. Стыдно за то, что сегодня случилось. Что касается первого эпизода, все прекрасно знают, что я прыгаю и борюсь за верховой мяч. Российский чемпионат очень сложный. Здесь много борьбы. Если так удалять, то меня надо удалять в каждом матче, потому что в каждой встрече я выпрыгиваю и борюсь головой.

Второй эпизод самый отвратительный. Я и мой соперник оба боролись за мяч и оба одновременно коснулись мяча. Я ударяю в мяч и соперник. Как судья дает мне желтую карточку, а сопернику не дает? Это безобразие.

Я в России играю уже семь лет, серьезно работаю, шутки не шучу, дурака не валяю. У нас молодая команда. Она тренируется в поте лица, чтобы побеждать. Я всегда принимаю свои ошибки и говорю, что виноват, если где-то ошибся. Я играю в футбол очень давно, и ни разу в жизни не видел то, что произошло сегодня.

Я не получил за весь чемпионат ни одной желтой карточки. А сегодня судья дал две и за двадцать минут удалил меня с поля. Футбол – это контактная игра, особенно в России. Здесь все играют в стык, поэтому мы переживаем. Нам очень грустно. (Елена Григорьевская)

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