Нгамале обратился к Карпину

Полузащитник «Динамо» Муми Нгамале ответил на вопрос «СЭ» об экс-главном тренере команды Валерии Карпине.

— Что ты сейчас можешь сказать Карпину?

— Здравствуйте.

Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года и покинул команду в ноябре, заявив о намерении сосредоточиться на работе в сборной России.

«Динамо» набрало 27 очков в 20 турах и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре бело-голубые 14 марта сыграют с «Ростовом».

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