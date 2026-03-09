Чавес рассказал о сроках восстановления

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес ответил на вопрос «СЭ» о своем восстановлении.

«Нужна еще одна неделя», — сказал Чавес «СЭ».

Летом 2025-го Чавес получил тяжелую травму на Кубке КОНКАКАФ, разрыв правой передней крестообразной связки, и не выходил на поле в сезоне-2025/26.

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