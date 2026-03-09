Лещенко — о работе Гусева в «Динамо»: «В отличие от Карпина, он не разводит все время руками»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился с «СЭ» мнением о работе главного тренера бело-голубых Ролана Гусева.

«Я давно оценил его как талантливого тренера и все время был на его стороне. Мне Ролан всегда нравился. Вне зависимости от того, кто был главным тренером. Гусев как игрок был крепким, техничным, образованным в футбольном смысле. Он по-настоящему болеет за игру. В отличие от Карпина, он не разводит все время руками. Гусев радуется!» — сказал Лещенко «СЭ».

После 20 туров «Динамо» набрало 27 очков и находится на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ.

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