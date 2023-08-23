Непомнящий: «Зенит» не перестал быть главным претендентом на чемпионство»

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением об игре «Зенита» в начале текущего сезона чемпионата России.

«Сейчас «Зенит» активно перестраивается, меняется, Семак пытается построить другую игру с обновленным составом. То, что старт получился не таким ярким — это нормально, учитывая, что игра команды меняется. «Зенит» в любом случае не перестал быть главным претендентом на чемпионство. У петербуржцев сильнейший состав и очень длинная скамейка. Уверен, Сергей Богданович способен справиться со всеми трудностями. Думаю, скоро «Зенит» вернется в верхнюю часть таблицы», — приводит «РБ Спорт» слова Непомнящего.

На данный момент «Зенит» с 10 очками идет на 4-й позиции в чемпионате России. В 6-м туре команда из Санкт-Петербурга сыграет с «Уралом», который расположился на 2-й строчке в турнирной таблице (13 очков). Матч пройдет 26 августа и начнется в 15.00 по московскому времени.