Агент Бальде заявил, что нападающий недоволен игровым временем в «Спартаке»

Агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло ответил на вопрос «СЭ» об игровом времени футболиста. Ранее Бальде не попал в заявку «Спартака» на матч 5-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:3).

«Конечно, Кейта недоволен ситуацией с игровым временем в команде. Но он профессионал, поэтому принимает решение главного тренера», — сказал Пасторелло «СЭ».

28-летний сенегальский форвард выступает за «Спартак» с августа 2022 года. В минувшем сезоне он провел 16 матчей в составе московской команды, отметился 4 голами и 1 результативной передачей. В этом сезоне на его счету 3 игры за красно-белых.