Ненахов дал совет Дзюбе по стилю: «Пусть перестанет носить розовые кроссовки»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов в комментарии «СЭ» отреагировал на слова своего одноклубника, нападающего Артема Дзюбы, который назвал его самым стильным игроком в команде.

— Видимо, что-то понимает в моде, ха-ха! Все нормально. Жена помогает с гардеробом? Есть такое. Вместе выбираем гардероб. Я особо не люблю покупать одежду, а она подталкивает меня.

— Что бы посоветовал Дзюбе по стилю?

— Чтобы перестал носить розовые кроссовки, ха-ха! А так, в принципе, ничего.

35-летний Дзюба в этом сезоне забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи в 11 матчах за «Локомотив».