Тарпищев раскритиковал Абаскаля за совершенные ошибки в «Спартаке»
Президент Федерации тенниса России (ФТР) и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев прокомментировал «СЭ» возможную отставку главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.
«Надо знать ситуацию внутри команды. В последнем матче игра мне не понравилась в силу того, что ряд футболистов не дорабатывали на поле и не играли через «не могу». Это важно. И Джикии не было, который имеет контакт со всеми, — от него во многом зависит состояние команды внутри. Тоже это надо учитывать», — сказал Тарпищев «СЭ».
Тарпищев считает, что Гильермо Абаскаль сделал много ошибок в «Спартаке».
«Абаскаль очень много ошибок понаделал. Даже можно посудить по тому, что «Спартак», будучи оснащен хорошими игроками, имеет отрицательный баланс по пропущенным мячам: там 14 — 16. Это недопустимо для такой команды. У меня субъективное мнение, но, думаю, при таком количество ошибок и проблем, которые сам себе создал Абаскаль, клуб вполне может задуматься о смене тренера. Но здесь не знаю, как они с ним договаривались, поэтому мне тяжело рассуждать об остальном», — добавил Тарпищев.
В 10-м туре РПЛ «Спартак» уступил «Крыльям Советов» со счетом 0:4. На данный момент московская команда занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 16 очков.
Сегодня, 4 октября, состоится матч группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Динамо» — «Спартак». Начало — в 16.45 мск.
Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. В феврале московский клуб продлил контракт с испанским специалистом до лета 2025-го.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
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2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
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4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
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5
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
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6
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
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8
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
|7.10
|12:00
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Урал – Локомотив
|- : -
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|8
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Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
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Роман Ежов
Крылья Советов
|4
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Квинси Промес
Спартак
|4
|
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Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
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Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
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Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1