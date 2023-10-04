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Сегодня, 15:00

Тарпищев раскритиковал Абаскаля за совершенные ошибки в «Спартаке»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев прокомментировал «СЭ» возможную отставку главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Надо знать ситуацию внутри команды. В последнем матче игра мне не понравилась в силу того, что ряд футболистов не дорабатывали на поле и не играли через «не могу». Это важно. И Джикии не было, который имеет контакт со всеми, — от него во многом зависит состояние команды внутри. Тоже это надо учитывать», — сказал Тарпищев «СЭ».

Тарпищев считает, что Гильермо Абаскаль сделал много ошибок в «Спартаке».

«Абаскаль очень много ошибок понаделал. Даже можно посудить по тому, что «Спартак», будучи оснащен хорошими игроками, имеет отрицательный баланс по пропущенным мячам: там 14 — 16. Это недопустимо для такой команды. У меня субъективное мнение, но, думаю, при таком количество ошибок и проблем, которые сам себе создал Абаскаль, клуб вполне может задуматься о смене тренера. Но здесь не знаю, как они с ним договаривались, поэтому мне тяжело рассуждать об остальном», — добавил Тарпищев.

В 10-м туре РПЛ «Спартак» уступил «Крыльям Советов» со счетом 0:4. На данный момент московская команда занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 16 очков.

Сегодня, 4 октября, состоится матч группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Динамо» — «Спартак». Начало — в 16.45 мск.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. В феврале московский клуб продлил контракт с испанским специалистом до лета 2025-го.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Шамиль Тарпищев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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