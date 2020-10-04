«Не можем же мы их все время возить». Ещенко о спадах в игре «Спартака» в матче с «Зенитом»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал итоги матча 10 тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

— Первые 25 минут хорошо играли: выходили из обороны в атаку, держали мяч, — отметил «СЭ» Ещенко. — Потом, конечно, немного подсели. Нельзя же все время прессинговать, правильно. «Зенит» перехватил инициативу. Во втором тайме они устали, пошли качели. Допустили пару ошибок, пропустили, но хорошо, что отыгрались. Мы могли забивать еще.

Показал ли этот матч, что с «Зенитом» можно биться на равных? Конечно, с ними можно и нужно бороться.

— Во второй половине первого тайма казалось, что «Зенит» прям гораздо сильнее.

— Ну, «Зенит» тоже хорошая команда. Не можем же мы их все время возить. (Севастиан Терлецкий)