Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поздравил болельщиков команды из Санкт-Петербурга с чемпионством.

— Конечно, я очень-очень рад. Непередаваемые эмоции, — сказал Азмун в эфире «Матч Премьер». — Второе чемпионство!

Мы сердцем чувствуем наших болельщиков. Всех поздравляю. С чемпионством! Непередаваемые чувства.

Первый гол? Так случилось. Любой игрок ошибается. Так получилось, что он ошибся, а я забил.

Моя цель была чемпионство команды. Следующая цель — Кубок.

Как команда празднует чемпионство? Я не буду по этому поводу говорить, потому что меня уже оштрафовали.

Шутка. Естественно, все радуются.