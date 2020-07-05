«Не буду говорить как команда празднует, потому что меня уже оштрафовали». Азмун — о чемпионстве «Зенита»
5 июля 2020, 22:45
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поздравил болельщиков команды из Санкт-Петербурга с чемпионством.
— Конечно, я очень-очень рад. Непередаваемые эмоции, — сказал Азмун в эфире «Матч Премьер». — Второе чемпионство!
Мы сердцем чувствуем наших болельщиков. Всех поздравляю. С чемпионством! Непередаваемые чувства.
Первый гол? Так случилось. Любой игрок ошибается. Так получилось, что он ошибся, а я забил.
Моя цель была чемпионство команды. Следующая цель — Кубок.
Как команда празднует чемпионство? Я не буду по этому поводу говорить, потому что меня уже оштрафовали.
Шутка. Естественно, все радуются.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион
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