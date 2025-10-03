Защитника «Зенита» Эраковича вызвали в сборную Сербии на матчи отбора ЧМ-2026

Защитника «Зенита» Страхиню Эраковича вызвали в сборную Сербии для участия в международных матчах в октябре, сообщает клубная пресс-служба.

11 октября сборная Сербии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 дома сыграет с Албанией, а 14 октября — на выезде с командой Андорры.

24-летний Эракович в 16 матчах за национальную команду забил 1 гол.

Сборная Сербии занимает 3-е место в таблице группы K, набрав в 4 матчах 7 очков. Лидирует Англия (5 матчей, 15 очков), далее идет Албания (5 матчей, 8 очков).