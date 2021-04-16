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Изменилось время начала матча ЦСКА — «Краснодар»

16:51
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Пресс-служба Тинькофф-РПЛ в официальном Telegram лиги объявила об изменении времени начала матча 29-го тура ЦСКА — «Краснодар».

Время начала игры перенесено по просьбе вещателя, встреча начнется на 30 минут позже запланированного.

Матч ЦСКА — «Краснодар» состоится 8 мая, начало — в 19.30 (мск).

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