Игнатьев объяснил, почему отказался перейти в «Шальке» зимой
Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал, почему не стал переходить в «Шальке» в зимнее трансферное окно.
«Позвонил один человек, сказал, что есть интерес «Шальке». Спросил: «Не хочешь поехать, помочь?». Я не понял, в чем помочь, не видел, на каком месте идет команда. Я помню «Шальке» по Лиге чемпионов. Подумал: «Хорошо, посмотрю, на каком они месте». Искал, думал, они наверху. Нашел в таблице, подумал — нет, спасибо», — сказал Игнатьев в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».
В сезоне-2020/21 Игнатьев провел 20 матчей за «Локомотив», на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Контракт 34-летнего россиянина с железнодорожниками действует до конца нынешнего сезона.
В январе Telegram-канал «Sport_inside» сообщил, что «Шальке» был готов заключить контракт с Игнатьевым сроком на 1,5 года.
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