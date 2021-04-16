Игнатьев объяснил, почему отказался перейти в «Шальке» зимой

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал, почему не стал переходить в «Шальке» в зимнее трансферное окно.

«Позвонил один человек, сказал, что есть интерес «Шальке». Спросил: «Не хочешь поехать, помочь?». Я не понял, в чем помочь, не видел, на каком месте идет команда. Я помню «Шальке» по Лиге чемпионов. Подумал: «Хорошо, посмотрю, на каком они месте». Искал, думал, они наверху. Нашел в таблице, подумал — нет, спасибо», — сказал Игнатьев в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

В сезоне-2020/21 Игнатьев провел 20 матчей за «Локомотив», на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Контракт 34-летнего россиянина с железнодорожниками действует до конца нынешнего сезона.

В январе Telegram-канал «Sport_inside» сообщил, что «Шальке» был готов заключить контракт с Игнатьевым сроком на 1,5 года.