«Крылья Советов» разгромили «Динамо» благодаря дублю Глушенкова

«Крылья Советов» одержали победу над «Динамо» (5:2) в матче 28-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре.

В составе хозяев дубль оформил Максим Глушенков. Еще по одному мячу забили Владислав Сарвели, Антон Зиньковский и Сергей Пиняев. У гостей голы на счету Фабиана Бальбуэна и Вячеслава Грулева.

Отметим, что московская команда заканчивала игру в меньшинстве. Красную карточку получил Грулев.

Таким образом, «Крылья Советов» набрали 41 очко и занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 52 баллами располагается на второй позиции.