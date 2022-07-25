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Сегодня, 09:00

Валерий Баринов назвал Сычевого сенсацией тура

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Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил игру форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого.

«Я получил удовольствие от матча «Оренбурга» и «Урала». Вышел Сычевой и устроил такой концерт, который надолго останется в памяти. Не знаю, что с ним будет дальше, но парень навел шороху. Я бы сказал, что это была сенсация тура», — сказал Баринов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Сычевой сделал хет-трик в матче 2-го тура против «Урала» (3:0), который состоялся 23 июля.

РПЛ
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
1
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 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
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 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
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 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
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 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
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 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 1 : 4
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 3 : 0
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Динамо – Торпедо
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24.07 20:00
Локомотив – Ростов
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24.07 20:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

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Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
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