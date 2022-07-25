Валерий Баринов назвал Сычевого сенсацией тура

Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил игру форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого.

«Я получил удовольствие от матча «Оренбурга» и «Урала». Вышел Сычевой и устроил такой концерт, который надолго останется в памяти. Не знаю, что с ним будет дальше, но парень навел шороху. Я бы сказал, что это была сенсация тура», — сказал Баринов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Сычевой сделал хет-трик в матче 2-го тура против «Урала» (3:0), который состоялся 23 июля.