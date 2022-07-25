Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:19

Комличенко считает, что «Ростов» заслужил победу в матче с «Локомотивом»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал ничью в матче 2-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:2).

«Яркая игра, но очень обидная ничья. Должны были выигрывать этот матч, и в общем-то все для этого сделали. Думаю, болельщикам понравился такой футбол. Считаю, что мы наиграли на победу.

На ворота «Локомотива» было серьезное давление, мы создавали моменты. После того как забили второй мяч, нужно было спокойно доводить дело до победы», — цитирует Комличенко ТАСС.

После этого матча «Локомотив» и «Ростов» набрали по два очка. В следующем туре московская команда 30 июля встретится с «Зенитом», ростовчане на следующий день сыграют с «Химками».

Источник: https://tass.ru/sport/15299553?
Николай Комличенко
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
2
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Шелковица: польза и вред для организма
ЦСКА – лидер, но вряд ли надолго, «Зенит» что-то знает, «Спартаку» отдают долги, «Торпедо» тонет. Главные выводы после 2-го тура РПЛ
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Генеральный директор «Локомотива» считает, что клуб недобрал очков в первых двух турах РПЛ
Валерий Баринов назвал Сычевого сенсацией тура
Циннбауэр: «Добавленное время не соответствовало тем остановкам, которые были в матче с «Ростовом»
Циннбауэр прокомментировал удаление Бека-Бека в матче с «Ростовом»
Циннбауэр: «Гол Марадишвили в ворота «Ростова» стал вишенкой на торте»
«Спартак» судят, как он мечтал. ЦСКА — главный конкурент «Зенита». За что поборются топ-клубы РПЛ?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Валерий Баринов назвал Сычевого сенсацией тура

Хавбек «Торпедо» Рязанцев надеется, что клуб останется в РПЛ по итогам сезона-2022/23
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 1 : 4
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 3 : 0
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 4 : 0
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 2 : 2
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 2 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости