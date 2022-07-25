Комличенко считает, что «Ростов» заслужил победу в матче с «Локомотивом»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал ничью в матче 2-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:2).

«Яркая игра, но очень обидная ничья. Должны были выигрывать этот матч, и в общем-то все для этого сделали. Думаю, болельщикам понравился такой футбол. Считаю, что мы наиграли на победу.

На ворота «Локомотива» было серьезное давление, мы создавали моменты. После того как забили второй мяч, нужно было спокойно доводить дело до победы», — цитирует Комличенко ТАСС.

После этого матча «Локомотив» и «Ростов» набрали по два очка. В следующем туре московская команда 30 июля встретится с «Зенитом», ростовчане на следующий день сыграют с «Химками».