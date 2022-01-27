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Сегодня, 17:22

Футболисты «Зенита» почтили память жертв блокадного Ленинграда

Екатерина Савостина
Корреспондент

Делегация футболистов «Зенита» во главе с нападающим команды Артемом Дзюбой почтили память жертв блокады Ленинграда, сообщает пресс-служба клуба.

Игроки и тренеры возложили цветы к мемориалу на Невском проспекте и почтили память минутой молчания.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-01-27-zenit-pochtil-pamyat-zhertv-blokady-leningrada-.htm
Артем Дзюба
Футбол
ФК Зенит
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
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 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
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 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
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Зенит – Рубин
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Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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