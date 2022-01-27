Футболисты «Зенита» почтили память жертв блокадного Ленинграда

Делегация футболистов «Зенита» во главе с нападающим команды Артемом Дзюбой почтили память жертв блокады Ленинграда, сообщает пресс-служба клуба.

Игроки и тренеры возложили цветы к мемориалу на Невском проспекте и почтили память минутой молчания.

«Зенит» почтил память жертв блокады Ленинграда. — ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 27, 2022

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го.