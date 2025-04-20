Кокарев — о мотивации в «Химках»: «Какая разница, платят или нет, моя работа выходить на поле»

Вратарь «Химок» Никита Кокарев рассказал о своей мотивации играть за команду.

— Ради чего «Химкам» сейчас сражаться за очки? Откуда брать мотивацию, учитывая ситуацию в клубе?

— Чтобы победить. Мы, в первую очередь, профессионалы. Мы должны показывать это на футбольном поле.

— Разве хочется биться за клуб, в котором не платят зарплату?

— Какая разница, платят или нет. Я — профессионал. Моя работа выходить на поле, и там все показывать.

— Как в команде отреагировали на ситуацию, которая произошла за последнюю неделю?

— Мы профессиональные игроки и должны выходить на поле. Это наша работа, и на нас происходящее вокруг не должно сказываться.