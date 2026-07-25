Соболев о паузах на водопой в РПЛ: «Сегодня их все ждали, не отдохнуть, а именно попить»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился впечатлениями от игры в 34 градуса жары и пауз на гидрацию в РПЛ.

25 июля «Зенит» обыграл «Акрон» (5:0) в матче 1-го тура чемпионата России-2026/27. 29-летний форвард оформил дубль.

«Самое сложное в таких условиях? Наверное, продышаться. В принципе в такую погоду вообще тяжело дышится. Паузы на гидрацию? Я думаю, сегодня ее все ждали и в первом, и во втором тайме. Уже даже и судьи спрашивали, когда. Она помогает на самом деле. Не просто отдохнуть, а именно попить воды», — приводит слова Соболева пресс-служба сине-бело-голубых.

В следующем туре РПЛ питерцы 2 августа в гостях сыграют против «Оренбурга».