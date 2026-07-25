Соболев о двух голах левой ногой: «Подвернул голеностоп. Забил, потому что он не двигается»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев объяснил, как ему удалось впервые в карьере забить два гола в одном матче.

25 июля «Зенит» обыграл «Акрон» (5:0) в матче 1-го тура чемпионата России-2026/27. 29-летний форвард оформил дубль.

«Я вчера на тренировке сильно подвернул голеностоп, он у меня сильно забетонирован. Поэтому и забил, потому что он не двигается (смеется)», — приводит слова Соболева пресс-служба сине-бело-голубых.

В следующем туре РПЛ питерцы 2 августа в гостях сыграют против «Оренбурга».