Соболев поздравил «Спартак» со столетним юбилеем

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поздравил московский клуб со столетним юбилеем.

«С юбилеем, любимый клуб», — написал нападающий в своем Telegram-канале.

18 апреля 1922 года был основан Московский кружок спорта Краснопресненского района (МКС), который стоял у истоков «Спартака». Позже клуб назывался «Красная Пресня», «Пищевики», «Промкооперация», «Дукат» и «Мукомолы».

После 25 туров Тинькофф российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 31 очко и занимает десятое место в турнирной таблице. На счету Соболева пять голов и четыре передачи в 22 матчах РПЛ.