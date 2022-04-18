Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поздравил красно-белых с днем рождения.

«Спартак» для меня — родной дом. Этот клуб дал мне почти все, дал возможность играть и почувствовать себя футболистом с большой буквы. Со «Спартаком» я стал чемпионом СССР, много лет играл в европейских кубках, в сборную страны я попал тоже через «Спартак». На сегодняшний день я пожелаю красно-белым стабильной игры. Мы играем для болельщиков и своей игрой должны доставлять им удовольствие", — сказал Гаврилов «СЭ».

18 апреля 1922 года был основан Московский кружок спорта Краснопресненского района (МКС), который стоял у истоков футбольного клуба «Спартак». Далее клуб назывался «Красная Пресня», «Пищевики», «Промкооперация», «Дукат» и «Мукомолы».

«Спартак» является 12-кратным чемпионом СССР и 10-кратным чемпионом России. Московский клуб 10 раз выигрывал Кубок СССР и трижды — Кубок России.