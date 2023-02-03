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3 февраля, 23:51

Мелкадзе: «С приходом Бердыева требования стали выше»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Курбаном Бердыевым.

«Под нагрузками тяжело, но так и должно быть на сборах. Это нормальная ситуация для футболистов. Что касается Бердыева, то с его приходом требования стали выше. Но при этом он где-то освобождает от оборонительных функций. Специалист с авторитетом. Команда была очень рада его назначению, я — тоже. Сильный тренер, который доказал это делом, а не словами. Ребята, которые раньше работали с Бердыевым, говорили, что он в первую очередь требует дисциплину. Если у футболиста с этим проблем нет, то все будет хорошо», — приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».

«Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков за 17 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/georgij-melkadze-s-prihodom-berdy-eva-trebovaniya-stali-vy-she/
Георгий Мелкадзе
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Курбан Бердыев
0
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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 - : -
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