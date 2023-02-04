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Юрист Чичеров считает, что у «Зенита» есть шансы выиграть апелляцию в CAS

Евгений Козинов
Корреспондент
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Илья Чичеров, юрист компании Sila International Lawyers, прокомментировал апелляцию «Зенита» в CAS на решение апелляционного комитета КДК РФС оставить в силе дисквалификации Вильмара Барриоса и Родригао после матча Кубка России против «Спартака».

«Апелляции на решения КДК в CAS довольно часто попадают. Даже в моей практике был кейс, когда мы обжаловали решение сначала КДК, а потом апелляционного комитета по матчу «Армавир» — «СКА-Хабаровск». Шансы у «Зенита» есть. Нужно будет просто показать, что вина этих игроков чуть ниже реально квалифицированных их действий, или что-то еще. Но я бы сказал, что шансы на снижение дисквалификаций имеются», — цитирует «Газета.Ru» Чичерова.

За участие в массовой драке контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал игроков «Зенита»: Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса, а также спартаковцев: Александра Селихова, Александра Соболева и Шамара Николсона на шесть матчей Кубка России. Апелляционный комитет оставил это решение в силе.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/03/19656241.shtml?updated
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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15
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16
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