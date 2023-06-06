Нападающий «Ростова» Полоз описал сезон команды одним словом: «Разочарование»

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз в разговоре с «СЭ» подвел итоги сезона для команды.

«Как могу описать сезон? Для меня — разочарование. Мне очень обидно, как и всей команде, что мы упустили медали», — сказал Полоз «СЭ».

В сезоне-2022/23 Полоз забил 9 голов в 29 матчах за «Ростов», контракт 31-летнего россиянина действует до конца июня 2023 года.