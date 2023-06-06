Адвокат Влута заявил, что в обозримом будущем заседаний по делу футболиста не предвидится

Адвокат Эрик Томас, представляющий интересы нападающего «Урала» Рая Влута, сообщил, что в ближайшее время заседаний по делу футболиста не будет.

«В обозримом будущем заседаний по делу Рая не предвидится. Вполне возможно, что все начнется только в следующем году», — приводит «РБ Спорт» слова Томаса.

В начале апреля Влута приговорили к 2,5 года тюрьмы за ДТП в Нидерландах в 2021 году со смертельным исходом. Футболист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал участником аварии, в которой погиб 4-летний ребенок.

В минувшем сезоне форвард провел 25 матчей за «Урал» и отметился 7 голами.