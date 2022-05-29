В «Химках» ответили на вопрос о будущем Лантратова

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» рассказал, когда клуб начнет переговоры с игроками о продлении контрактов.

«Как ситуация у Лантратова? Вчера только завершили сезон. По контрактам начнем обсуждение уже на следующей неделе. Это же касается и тренерского штаба. Если кто-то из ребят хочет какого-то роста, готовы рассмотреть и подыскать для них предложения», — сказал Терюшков «СЭ».

Контракт Лантратова с подмосковным клубом рассчитан до июня 2025 года.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Зенит» купит Лантратова за 2 миллиона евро. В текущем сезоне 26-летний вратарь сыграл за «Химки» 35 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 54 мяча.