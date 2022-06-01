Матыцин прокомментировал вступление в силу закона о Fan ID

Глава Министерства спорта РФ Олег Матыцин на Международном форуме юных олимпийцев поделился мнением о законе о введении паспорта болельщика (Fan ID). Сегодня, 1 июня, он официально вступил в силу.

— Максимально активно сейчас работаем, взаимодействуем со всеми заинтересованными сторонами, чтобы минимизировать риск проблемы болельщиков.

Из-за введения закона о Fan ID болельщики многих российских клубов решили бойкотировать матчи.