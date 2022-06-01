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Гаджиев связал уход Кержакова из «Нижнего Новгорода» с конфликтом внутри клуба

Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в

Российский тренер Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» отреагировал на непродление контракта «Нижнего Новгорода» с главным тренером команды Александром Кержаковым.

«Сезон Кержакова в «Нижнем Новгороде» надо оценивать как успешный. Команда рассматривалась как кандидат в борьбе за выживание, а в итоге даже не попала в стыковые матчи. Причина увольнения может быть не связана с результатом. Знаем примеры, когда даже после золота тренеров увольняли. Значит, какие-то противоречия, конфликты внутри клуба, нет взаимопонимания с руководством. Причин может быть много. Кержаков ушел из клуба не по спортивным причинам», — сказал Гаджиев «СЭ».

Ранее Кержаков в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб не продлил с ним контракт. Предыдущее соглашение специалиста действовало до 31 мая этого года.

Кержаков возглавил «Нижний Новгород» в июне 2021 года. В минувшем сезоне команда заняла 11-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

Александр Кержаков
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Гаджи Гаджиев
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