Цорн объяснил, почему в стартовом составе матча РПЛ вместо Гильерме вышел Худяков

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал, почему в матче 1-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» в стартовом составе вместо вратаря Гильерме вышел Даниил Худяков.

— Худяков сегодня вышел в основе. Получается, он выигрывает конкуренцию у Гильерме.

— Если выходит, тренера приняли такое решение, значит, выигрывает.

— Вас это не удивляет?

— Меня нет. Я фанат Худякова, он очень хорошо себя показывает на тренировках. Если он выигрывает конкуренцию, то не нам принимать решение, ставить ли его.