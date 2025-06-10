Комличенко — о переходе в «Локомотив»: «Здесь хороший коллектив, русские ребята, многих я знаю»

Нападающий Николай Комличенко в интервью «СЭ» объяснил, почему выбрал «Локомотив» для продолжения карьеры.

«Здесь много факторов. Во-первых, это большой клуб с историей. Команда борется за самые высокие места, есть задачи, спрос выше — это интересно. Во-вторых, сыграла свою роль заинтересованность главного тренера и руководства. Было очень приятно. Знаю, что Михаил Михайлович [Галактионов] хотел моего перехода, это классно. В-третьих, Москва! Удобная логистика. У нас здесь с женой куплен дом, мы давно хотели вернуться. В-четвертых, игровое время будет зависеть от меня. Конкуренцию никто не отменял, но если буду в порядке, буду играть. У «Локомотива» классные болельщики, большая база. Когда играли [в Черкизово] в Кубке, мне понравилась атмосфера. Здесь хороший коллектив, русские ребята, многих я знаю. В сборной ко мне уже подходили, спрашивали, когда состоится переход», — сказал Комличенко «СЭ».

Также Комличенко рассказал о разговоре с Дмитрием Бариновым в сборной.

«Он меня только увидел — даже не стал ничего говорить про финал Кубка, не подбадривал... Сразу спросил: «Когда подписание?» Сказал ему: «Не спеши, скоро все будет». А он: «Давай-давай!» Разговаривал с ребятами, знаю, что в клубе сумасшедшие условия, опять же, хорошая база, медицина... Все на высоком уровне. Это привлекает», — добавил Комличенко.

«Локомотив» объявил о подписании Николая Комличенко во вторник, 10 июня.

Форвард 1 июня после суперфинала FONBET Кубка России против ЦСКА (0:0, пенальти 3:4) сообщил о своем уходе из «Ростова». В общей сложности Комличенко провел за команду 130 матчей, забил 35 мячей и сделал 25 результативных передач.