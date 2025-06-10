Комличенко — о переходе в «Локомотив»: «Здесь хороший коллектив, русские ребята, многих я знаю»
Нападающий Николай Комличенко в интервью «СЭ» объяснил, почему выбрал «Локомотив» для продолжения карьеры.
«Здесь много факторов. Во-первых, это большой клуб с историей. Команда борется за самые высокие места, есть задачи, спрос выше — это интересно. Во-вторых, сыграла свою роль заинтересованность главного тренера и руководства. Было очень приятно. Знаю, что Михаил Михайлович [Галактионов] хотел моего перехода, это классно. В-третьих, Москва! Удобная логистика. У нас здесь с женой куплен дом, мы давно хотели вернуться. В-четвертых, игровое время будет зависеть от меня. Конкуренцию никто не отменял, но если буду в порядке, буду играть. У «Локомотива» классные болельщики, большая база. Когда играли [в Черкизово] в Кубке, мне понравилась атмосфера. Здесь хороший коллектив, русские ребята, многих я знаю. В сборной ко мне уже подходили, спрашивали, когда состоится переход», — сказал Комличенко «СЭ».
Также Комличенко рассказал о разговоре с Дмитрием Бариновым в сборной.
«Он меня только увидел — даже не стал ничего говорить про финал Кубка, не подбадривал... Сразу спросил: «Когда подписание?» Сказал ему: «Не спеши, скоро все будет». А он: «Давай-давай!» Разговаривал с ребятами, знаю, что в клубе сумасшедшие условия, опять же, хорошая база, медицина... Все на высоком уровне. Это привлекает», — добавил Комличенко.
«Локомотив» объявил о подписании Николая Комличенко во вторник, 10 июня.
Форвард 1 июня после суперфинала FONBET Кубка России против ЦСКА (0:0, пенальти 3:4) сообщил о своем уходе из «Ростова». В общей сложности Комличенко провел за команду 130 матчей, забил 35 мячей и сделал 25 результативных передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:30
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|20:45
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|8
|
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Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1