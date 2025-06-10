«Ростов» объявил об уходе Комличенко: «Спасибо, Коля!»
«Ростов» объявил об уходе нападающего Николая Комличенко.
«Спасибо Коля! Желаем успехов в новой команде!» — говорится в сообщении клуба.
29-летний форвард выступал за «Ростов» с 2022 года. За это время он провел в составе желто-синих 130 матчей, в которых забил 35 мячей и отдал 25 результативных передач.
10 июня «Локомотив» объявил о подписании с Комличенко трехлетнего контракта.
Источник: ФК «Ростов»
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|
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|
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|
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|5
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|10
|2
|4
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|10
|
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|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
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|10
|1
|2
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16
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|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:30
|Спартак – Рубин
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|18.10
|20:45
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
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ЦСКА
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|П
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Педро
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|6
|
|
Маркиньос
Спартак
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Крылья Советов, ЦСКА
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|К
|Ж
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|2
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