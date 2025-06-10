«Ростов» объявил об уходе Комличенко: «Спасибо, Коля!»

«Ростов» объявил об уходе нападающего Николая Комличенко.

«Спасибо Коля! Желаем успехов в новой команде!» — говорится в сообщении клуба.

29-летний форвард выступал за «Ростов» с 2022 года. За это время он провел в составе желто-синих 130 матчей, в которых забил 35 мячей и отдал 25 результативных передач.

10 июня «Локомотив» объявил о подписании с Комличенко трехлетнего контракта.