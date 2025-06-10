Комличенко перешел из «Ростова» в «Локомотив»

Нападающий Николай Комличенко заключил трехлетний контракт с «Локомотивом», сообщает пресс-служба железнодорожников.

Отмечается, что футболист будет выступать за московскую команду под 27-м номером, который ранее принадлежал Вадиму Ракову. 20-летний форвард взял 11-й номер.

Перед объявлением о трансфере пресс-служба железнодорожников выложила ролик с волком из видеоигры, который бежит до «РЖД Арены». По пути волк перепрыгивает домашние стадионы «Краснодара» и «Спартака», которые также интересовались футболистом, и не отвечает на звонки главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

Кроме того, в видео есть отсылка на бразильца Маркиньоса, который прошлым летом отклонил предложение «Локомотива» и перешел в «Спартак».

С 2022 года Комличенко выступал за «Ростов». В минувшем сезоне 29-летний игрок провел 37 матчей за желто-синих во всех турнирах, отметившись 9 голами и 5 результативными передачами.

«Локомотив» по итогам чемпионата России-2024/25 занял шестое место в турнирной таблице с 53 очками.