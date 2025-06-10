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Комличенко перешел из «Ростова» в «Локомотив»

Алина Савинова
Николай Комличенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий Николай Комличенко заключил трехлетний контракт с «Локомотивом», сообщает пресс-служба железнодорожников.

Отмечается, что футболист будет выступать за московскую команду под 27-м номером, который ранее принадлежал Вадиму Ракову. 20-летний форвард взял 11-й номер.

Перед объявлением о трансфере пресс-служба железнодорожников выложила ролик с волком из видеоигры, который бежит до «РЖД Арены». По пути волк перепрыгивает домашние стадионы «Краснодара» и «Спартака», которые также интересовались футболистом, и не отвечает на звонки главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

Кроме того, в видео есть отсылка на бразильца Маркиньоса, который прошлым летом отклонил предложение «Локомотива» и перешел в «Спартак».

С 2022 года Комличенко выступал за «Ростов». В минувшем сезоне 29-летний игрок провел 37 матчей за желто-синих во всех турнирах, отметившись 9 голами и 5 результативными передачами.

«Локомотив» по итогам чемпионата России-2024/25 занял шестое место в турнирной таблице с 53 очками.

Марко Николич, Жедсон Фернандеш, Эдуард Сперцян, Максим Осипенко.Николич ушел из ЦСКА, «Зенит» и «Спартак» претендуют на Жедсона, куда перейдут Сперцян и Осипенко? Таблица трансферов РПЛ

Источник: https://t.me/fclokomotiv/29825
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Николай Комличенко
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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