Даку попрощался с партнерами по «Рубину»: «Спасибо большое за эти три сезона. Это часть жизни»

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку выступил с прощальной речью перед командой после матча 2-го тура чемпионата России с «Акроном».

Игра прошла 1 августа в Самаре и завершилась победой казанцев со счетом 2:1. Даку забил победный гол. После матча он не смог сдержать слез.

Ранее сообщалось, что 28-летний футболист может продолжить карьеру в «Спартаке».

«Спасибо большое за эти три сезона, которые мы с вами провели вместе. Я знаю, что приехал из чемпионата, который более скромный, чем РПЛ, и хотелось бы поблагодарить всех российских футболистов, которые позволяют нам, иностранцам, чувствовать себя здесь как дома. Не знаю, что еще сказать... Для меня это сложно, но это часть жизни, и важно всегда сохранять те взаимоотношения, которые у нас есть. Спасибо большое», — сказал Даку на видео, которое опубликовала пресс-служба «Рубина».

Даку присоединился к «Рубину» летом 2023 года. Форвард провел 93 матча за казанскую команду во всех турнирах, отметившись 38 голами и 13 результативными передачами.