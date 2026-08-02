Черчесов: «Спартак» стал стабилен. Ожидаем достойного матча»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал матч со «Спартаком» во 2-м туре РПЛ. Начало игры — в 20.30 мск.

«Первых домашних игр у нас уже было достаточно. Ждем зрителя на трибуне и ожидаем достойного матча. «Спартак» с прошлого сезона стал более стабилен. У них командная скорость. Неслучайно эта команда выиграла Кубок России. У «Спартака» всё в пакете: есть индивидуальные качества и игра.

Удивляться касательно схемы нечему. Ибишев у нас и опорника может играть. Что касается отсутствия Садулаева, есть конкретный матч, состояние отдельного игрока и тактика команды. В сегодняшнем матче нам нужно сыграть достойно и одержать победу», — цитирует Черчесова matchtv.ru.