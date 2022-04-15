Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал о самых популярных российских клубах во Франции.

«Спустя время могу сказать, что «Локомотив» действительно большой клуб, — приводит слова Изидора «Чемпионат». — «Локомотив» — один из трех клубов России, которые знают во Франции. Еще ЦСКА и «Зенит».

По словам нападающего, уже через несколько дней после переговоров со спортивным директором московского клуба Томасом Цорном он поехал на сбор.

«Помимо встреч было еще много телефонных разговоров. И не просто много, а фантастически много», — сказал он.

21 летний француз перешел в «Локомотив» из «Монако» 22 января 2022 года. В составе москвичей он забил пять мячей и отдал одну результативную передачу в шести матчах во всех турнирах.