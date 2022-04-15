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Изидор: «Локомотив» — один из трех клубов России, которые знают во Франции. Еще ЦСКА и «Зенит»

Изидор назвал «Локомотив», ЦСКА и «Зенит» самыми популярными российскими клубами во Франции
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вильсон Изидор.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал о самых популярных российских клубах во Франции.

«Спустя время могу сказать, что «Локомотив» действительно большой клуб, — приводит слова Изидора «Чемпионат». — «Локомотив» — один из трех клубов России, которые знают во Франции. Еще ЦСКА и «Зенит».

По словам нападающего, уже через несколько дней после переговоров со спортивным директором московского клуба Томасом Цорном он поехал на сбор.

«Помимо встреч было еще много телефонных разговоров. И не просто много, а фантастически много», — сказал он.

21 летний француз перешел в «Локомотив» из «Монако» 22 января 2022 года. В составе москвичей он забил пять мячей и отдал одну результативную передачу в шести матчах во всех турнирах.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4666141-izidor-loko-odna-iz-tryoh-komand-rossii-kotorye-znayut-vo-francii-eschyo-zenit-i-cska.html
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2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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Динамо – Ахмат
 - : -
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Уфа – ЦСКА
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 - : -
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Сочи – Локомотив
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