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Сегодня, 09:00

Мелкадзе рассказал о личных целях на остаток сезона

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Георгий Мелкадзе.
Фото ФК Сочи

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе в интервью «СЭ» высказался о собственных целях по количеству голов в оставшуюся часть сезона.

- Что помогает сохранять мотивацию лично тебе?

— А почему она должна пропасть? Еще не точно, что не будет еврокубков. Не вижу смысла унывать. Есть внутренний чемпионат, в котором можно прогрессировать. Наша цель — быть в тройке. Лично я буду доволен таким результатом.

— А личные цели есть?

— Пять голов за сезон. Один я забил, осталось еще четыре.

— У тебя есть пример идеального российского форварда?

— В РПЛ нет нападающих, которыми бы я восхищался. В мире нравятся Левандовски и Суарес. Стараюсь играть так же. Но не всегда получается.

Массимо Каррера и&nbsp;Руй Витория. «Каррера доказал: любой может привести «Спартак» к чемпионству. И у Витории бы получилось». Интервью Мелкадзе

Георгий Мелкадзе
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