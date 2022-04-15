Мелкадзе рассказал о личных целях на остаток сезона

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе в интервью «СЭ» высказался о собственных целях по количеству голов в оставшуюся часть сезона.

- Что помогает сохранять мотивацию лично тебе?

— А почему она должна пропасть? Еще не точно, что не будет еврокубков. Не вижу смысла унывать. Есть внутренний чемпионат, в котором можно прогрессировать. Наша цель — быть в тройке. Лично я буду доволен таким результатом.

— А личные цели есть?

— Пять голов за сезон. Один я забил, осталось еще четыре.

— У тебя есть пример идеального российского форварда?

— В РПЛ нет нападающих, которыми бы я восхищался. В мире нравятся Левандовски и Суарес. Стараюсь играть так же. Но не всегда получается.